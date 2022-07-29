Spiegel: у ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000

Поставленные ФРГ на Украину немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 нуждаются в ремонте.

В пятницу, 29 июля 2022 года, еженедельный немецкий журнал «Шпигель» заявил, что спустя месяц после передачи Германией для ВСУ немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, украинские солдаты уже столкнулись с рядом проблем.

Издательство отмечает, что часть из ста полученных Украиной САУ Panzerhaubitze2000 уже нуждается в срочном ремонте из-за нарушений условий использования гаубицы украинскими военнослужащими.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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