Китай готовится к войне с США за Тайвань при поддержке населения
80-я армия КНР написала в своем аккаунте в соцсети Weibo, что «Готова к битве», сопроводив запись снимком спецназа на вертолетной площадке.
В итоге в считанные часы запись набрала более 300 000 лайков и тысячи комментариев со словами поддержки.
Global Times прокомментировало этот сюжет из жизни Китая, который в последние недели ожесточенно реагирует на огрехи политики США. Американская демократия зашла, по мнению китайских политиков, слишком далеко.
Население Китая поддерживает курс правительства по Тайваню, и даже ветераны НОАК заявили в комментариях, что готовы в любой момент вернуться в строй.
Слова председателя Си в разговоре с Байденом о том, что США могут обжечься от раздутого ими огня на Тайване, сегодня обретают определенный смысл.
Китай активно прессингует американские силы в регионе. Стоило Шестому флоту США отправиться из Сингапура в Южно-Китайское море, как ВМС КНР начали проводить там учения со стрельбами сразу в четырех местах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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