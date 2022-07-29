Китай готовится к войне с США за Тайвань при поддержке населения

80-я армия КНР написала в своем аккаунте в соцсети Weibo, что «Готова к битве», сопроводив запись снимком спецназа на вертолетной площадке.

В итоге в считанные часы запись набрала более 300 000 лайков и тысячи комментариев со словами поддержки.

Global Times прокомментировало этот сюжет из жизни Китая, который в последние недели ожесточенно реагирует на огрехи политики США. Американская демократия зашла, по мнению китайских политиков, слишком далеко.

Население Китая поддерживает курс правительства по Тайваню, и даже ветераны НОАК заявили в комментариях, что готовы в любой момент вернуться в строй.

Слова председателя Си в разговоре с Байденом о том, что США могут обжечься от раздутого ими огня на Тайване, сегодня обретают определенный смысл.

Китай активно прессингует американские силы в регионе. Стоило Шестому флоту США отправиться из Сингапура в Южно-Китайское море, как ВМС КНР начали проводить там учения со стрельбами сразу в четырех местах.