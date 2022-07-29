Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры впервые с начала спецоперации в Украине.

Вечером 29 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Блинкена, разговор с Лавровым был посвящён российской спецоперации в Украине. Также политики обсудили возможность обмена заключёнными-американцами и россиянами, которые арестованы в России и США.

В ходе брифинга Энтони Блинкен подчеркнул, что его беседа с Сергеем Лавровым носила исключительно прямолинейный и откровенный характер.