Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры впервые с начала спецоперации в Украине.
Вечером 29 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Блинкена, разговор с Лавровым был посвящён российской спецоперации в Украине. Также политики обсудили возможность обмена заключёнными-американцами и россиянами, которые арестованы в России и США.
В ходе брифинга Энтони Блинкен подчеркнул, что его беседа с Сергеем Лавровым носила исключительно прямолинейный и откровенный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Моравецки заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
В Калифорнии бьют тревогу из-за небезопасной питьевой воды
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США