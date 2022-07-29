Spiegel: Переданные Германией Украине гаубицы PzH 2000 уже вышли из строя

Начинают проявляться проблемы с артиллерийскими системами, которые Германия передала Украине, начинают проявляться, пишет Der Spiegel.

"Некоторые из самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 требуют ремонта через месяц, поскольку на них видны следы износа", — говорится в информации, полученной газетой Der Spiegel.

Немецкая сторона подчеркивает, что проблемы связаны с очень интенсивным использованием переданного оружия.

На этой неделе правительство Украины проинформировало министерство обороны Германии о том, что некоторые из семи гаубиц Panzerhaubitze 2000, поставленных в конце июня, после интенсивной стрельбы отображали сообщения об ошибках и поэтому требуют ремонта.

В Бундесвере пояснили, что проблемы связаны с высокой интенсивностью применения Вооруженными силами Украины гаубиц, в результате чего механизм заряжания подвергается колоссальным нагрузкам.

"100 выстрелов в день считаются высокой интенсивностью, но украинцы, по-видимому, произвели гораздо больше", — пишет Spiegel.

По данным издания, после получения информации от украинской стороны Бундесвер немедленно согласился оперативно доставить комплекты запчастей для решения проблемы.

На данный момент правительство Германии поставило в Украину семь артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, еще три будут отправлены в будущем. Украинские военные прошли обучение обращению с этим оружием в Германии.

Вскоре после доставки гаубиц из Германии в Твиттере были распространены фотографии, показывающие использование этих комплексов на фронте.

По данным газеты, правительство Германии рассматривает возможность создания в Польше ремонтного центра, который мог бы ускорить процесс решения проблем с оружием, причем не только с гаубицами. В этом проекте планируется участие и других стран.