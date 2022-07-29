Лавров указал Блинкену на действия Запада, затягивающие агонию Киева

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого российский политик рассказал, как США затягивают конфликт в Украине.

Вечером пятницы состоялся запланированный телефонный разговор между американским государственным секретарём Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В ходе беседы представители России и США обменялись предложениями по ситуации в Украине, а также обсудили продуктовую сделку между Киевом и Москвой.

В беседе с Блинкеном Лавров заявил, что поставки западного оружия в Украину лишь затягивают агонию Киевского режима и множит человеческие жертвы среди мирного населения.