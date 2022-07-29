Минобороны ФРГ передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Минобороны ФРГ передаст Украине для нужд ВСУ 16 мостовых танков Biber на базе Leopard.
В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Федерального министерства обороны Германии сообщила о решении главы немецкого оборонного ведомства Кристины Ламбрехт поставить на Украину шестнадцать танковых мостоукладчиков Biber.
Отмечается, что до конца 2022 года планируется передать Вооружённым силам Украины только шесть мостоукладчиков, остальные десять специальных танков Biber на базе Leopard отправятся на Украину в 2023 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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