Лавров предложил Блинкену способ решения вопроса обмена заключёнными

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Госсекретарём США Энтони Блинкеном возможные пути решения вопроса обмена заключёнными.

В пятницу, 29 июля 2022 года, состоялся телефонный разговор главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и Государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена.

В ходе разговора касательно обмена россиянина Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер, Лавров предложил Блинкену вернуться в режим «тихой дипломатии» без спекуляций и медиавбросов.