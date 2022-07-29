Лавров предложил Блинкену способ решения вопроса обмена заключёнными
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Госсекретарём США Энтони Блинкеном возможные пути решения вопроса обмена заключёнными.
В пятницу, 29 июля 2022 года, состоялся телефонный разговор главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и Государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена.
В ходе разговора касательно обмена россиянина Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер, Лавров предложил Блинкену вернуться в режим «тихой дипломатии» без спекуляций и медиавбросов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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