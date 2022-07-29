Франция и Россия в Африке: двойные визиты совпадение или начало конфликта
За это время Африка стала центром политических событий. сначала там побывал Макрон, теперь туда направляется Лавров. Каковы цели мирных отношений стран с бедной Африкой?
По словам официальных лиц президента Франции, визит президента Эммануэля Макрона в Африку из трех стран в начале этой недели был направлен на пересмотр отношений с бывшими французскими колониями. Поездка, которая длилась с 25 по 28 июля, привела его в Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау.
Но Макрон был не единственным иностранным политиком, делавшим предложения на африканском континенте: к тому времени, когда Макрон приземлился в столице Камеруна Яунде поздно вечером в понедельник, наступление российского дипломатического обаяния было в самом разгаре.
В течение недели главный дипломат Москвы Сергей Лавров вылетел из Египта в Республику Конго, Уганду и Эфиопию.
Совпадающие визиты отражают напряженность между давними связями некоторых африканских стран с Францией из-за наследия французского колониализма и недавними инвестициями и участием России, которые сделали ее привлекательным международным партнером.
Макрон сосредоточил многие свои замечания на позиции Африки по отношению к России.
Макрон также раскритиковал африканских лидеров, которые в значительной степени не смогли решительно и открыто осудить Москву за вторжение в Украину.
Президенты Камеруна Поль Бийя, Бенина Патрис Талон и Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало обсудили конфликт на Украине наедине со своим французским коллегой.
Некоторые страны, где Франция когда-то имела сильное влияние, теперь открыто поддерживают Россию и Китай.
Эксперты сходятся во мнении, что появление на сцене России и Китая сделало политическую и дипломатическую конкуренцию за влияние для Макрона более напряженной.
Опубликовано: Силивончик Алина
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