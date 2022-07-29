Огородники рассказали, как быстро получить богатый урожай кабачков

Кабачки — очень ценный низкокалорийный продукт, который употребляют во многих блюдах, от салатов до вкуснейших домашних овощных консервов.

Выбираем подходящий сорт:

Правильный выбор сорта может значительно ускорить срок созревания плодов.

Особенно это важно для регионов с менее благоприятными погодными условиями:

сорта Белогор или Искандер начинают плодоношение через 45 дней после посева, что позволяет использовать их в северных районах;

Цукеша, Белый лебедь вызревают чуть дольше, до 50 дней, но обладают высокой устойчивостью к низким температурам, образуют завязи и плоды при самом неблагоприятном климате.

Чтобы получать урожай с начала до конца лета, опытные дачники часто высаживают особым способом несколько кустов ранних сортов и получают с них кабачки уже с середины июня, а далее собирают урожай и с остальных посадок.

Наиболее подходят для такого способа разновидности сортов цукини, обладающие нежной мякотью и тонкой кожицей. Такая особенность позволяет, не очищая, использовать плоды для приготовления свежих летних салатов и других блюд.

Как вырастить:

Посев семян начинают в апреле таким образом, чтобы к концу мая получить растения с 3-5 листьями.

Перед посевом семена необходимо обработать раствором марганцовки или любым биофунгицидом, например «Фитоспорином» — это предотвратит заболевания будущих растений.

Обработанный посадочный материал укладывают во влажную марлю для проращивания.

После появления небольших корешков помещают семена в небольшие отдельные емкости с плодородным грунтом и обеспечивают тепло и хорошее освещение.

Рассаду периодически поливают и подсыпают землю.

Для высадки рассады бочку без дна или другую подходящую емкость объемом около 200 л устанавливают в хорошо освещенном месте. Емкость наполняют смесью торфа с сухими листьями и другими органическими остатками, а сверху засыпают толстым слоем плодородной земли.

В каждую бочку высаживают 1-2 куста рассады.

Для защиты от заморозков закрепляют на бочке дуги и натягивают укрывной материал или пленку.

Следим за правильным опылением:

Как и для других культур, для кабачков опыление — это важное условие для формирования завязей и плодов.

Чтобы помочь растениям сформировать максимальное количество завязей и плодов, можно применять следующие способы:

Для естественного опыления насекомыми в разгар цветения кусты опрыскивают слегка подслащенной медом или сахаром водой. Это привлекает насекомых-опылителей и в несколько раз увеличивает урожайность.

У кабачков плодоносят только женские цветки, а мужские нужны для опыления. Если на кустах образуется много пустоцветов без завязей или влажная погода препятствует вылету насекомых-опылителей, то можно опылить женские цветки вручную.

Для этого с мужских цветов аккуратно удаляют лепестки и прикладывают тычинки к пестику женского цветка. Одного мужского цветка при этом хватит на два женских.

Для раннего урожая лучше подойдут самоопыляемые сорта, такие как Маркиза или Гольда. Ручное опыление или опыление насекомыми в этом случае не потребуется.

Не забываем про полив и питание:

Для нормального развития и плодоношения нужно следить за умеренным уровнем влажности почвы с появления первых всходов. Полив проводят регулярно и только теплой водой, чтобы не провоцировать появление большого количества пустоцветов. В жаркую погоду кабачки поливают ежедневно.

Для подкормки кабачков применяют:

Азотные удобрения, например нитроаммофоску или травяной настой.

Раствор золы. Для полива 5 кустов добавляют 250 г золы в ведро отстоявшейся воды, процедуру повторяют каждые 2 недели. Такой простой состав улучшает образование завязей.

Если нет золы, то можно применить фосфорно-калийные смеси удобрений.

Как видите, получить ранний обильный урожай кабачков не составит труда даже для начинающих огородников, если использовать наши рекомендации. Попробуйте и будьте уверены, результат вас не разочарует.