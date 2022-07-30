Агрономы объяснили, что такое монилиоз на вишне и как вылечить дерево
Монилиоз – это болезнь косточковых культур, которая особенно часто поражает вишню. Если вовремя не принять меры, можно потерять и урожай, и само дерево.
Споры грибка проникают сначала на пестик цветка, потом – на побеги. При этом ветки высыхают, выглядят, как обожженные. Споры быстро распространяются на соседние деревья.
Первый способ борьбы с монилиозом заключается в обрезке пораженных веток. Делается это острым секатором, который нужно предварительно продезинфицировать.
Необходимо частично захватывать с виду здоровые ткани, чтобы грибок не распространялся дальше. Обрезанные побеги следует сразу сжечь.
Второй вариант – использование фунгицидов. Но в этом случае есть один нюанс. Обработка такими веществами в период цветения отравляет пчел-опылителей, их мед становится непригодным для употребления в пищу.
Есть и третий способ – оставить все, как есть. Существует риск, что болезнь будет распространяться, но есть деревья с повышенной устойчивостью к заражению.
Бывает и так, что даже при монилиозе вишня дает урожай, а засохшие побеги сами отваливаются. Но если в саду сразу несколько таких растений, стоит заменить их на деревья с более крепким иммунитетом.
Можно выбрать такие деревья в питомнике или взять черенки с растений у соседей, чтобы привить их в крону своих деревьев. Затем останется только удалить пораженные ветки.
Опубликовано: Светлана Репина
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