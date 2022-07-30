В Пентагоне заявили, что ВСУ не хотели наносить удар по СИЗО в Еленовке, расположенной в ДНР.

30 июля пресс-служба американского Пентагона сообщила, что по мнению аналитиков Вашингтона, украинские войска не хотели наносить ракетный удар из РСЗО HIMARS по исправительному учреждению в населённом пунке Еленовка Донецкой области.

Днём ранее стало известно, что ВСУ атаковали СИЗО в Еленовке, в результате чего погибли не менее сорока украинских военнопленных, большую часть из которых представляли боевики укаинского нацбатальона "Азов", деятельность которого запрещена в России.