Минобороны РФ: судно Украины подорвалось на мине ВСУ возле Дуная
Минобороны России рассказало о подрыве украинского судна на мине собственных военных.
Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл вечерний брифинг Минобороны России, в ходе которого сообщил, что украинское географическое судно "Шляхович" подорвалось на мине ВСУ, которая дрейфовала в фарватере реки Днепр.
По словам Мизинцева, данный инцидент доказывает, что украинские войска по-прежнему создают угрозы беспрепятственного выхода кораблей с зерном в международные воды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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