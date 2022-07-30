Минобороны РФ: судно Украины подорвалось на мине ВСУ возле Дуная

Минобороны России рассказало о подрыве украинского судна на мине собственных военных.

Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл вечерний брифинг Минобороны России, в ходе которого сообщил, что украинское географическое судно "Шляхович" подорвалось на мине ВСУ, которая дрейфовала в фарватере реки Днепр.

По словам Мизинцева, данный инцидент доказывает, что украинские войска по-прежнему создают угрозы беспрепятственного выхода кораблей с зерном в международные воды.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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