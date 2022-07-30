Захарова: Болгария озабочена «длинной рукой» Кремля

Мария Захарова прокомментировала заявление экс-премьера Болгарии Кирила Петкова, который признал, что его заботит "длинная рука" Кремля.

30 июля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что она глубоко сочувствует бывшему премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову, который считает, что "длинная рука" московского Кремля обладает баснословной властью и может достать своих противников везде.

Захарова утверждает, что она уже устала отвечать на каждое дезинформирующее заявление болгарских политиков, которые постоянно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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