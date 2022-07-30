РИА Новости: секта «Новое поколение» возит взрывчатку для ВСУ на скорой помощи
По данным российского издания "РИА Новости", запрещённое в РФ сектантское движение "Новое поколение" оказывает военную и финансовую поддержку армии Украины.
Экс-представитель секты "Новое поколение" Николай Кум пообщался с журналистами издания "РИА Новости", сообщив им, что сектантское движение собирает с участников культа деньги для передачи их украинской армии в военных целях. Также Кум заявил, что "Новое поколение" отправляет ВСУ самодельные бомбы на машинах скорой помощи, чему потворствует Международный комитет Красного креста.
Сам Николай Кум заявил, что обучался в спецшколе запрещённого в России нацбатальона "Азов", однако был исключён оттуда, когда проводившие учения солдаты ВСУ узнали, что Кум болен ВИЧ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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