По данным российского издания "РИА Новости", запрещённое в РФ сектантское движение "Новое поколение" оказывает военную и финансовую поддержку армии Украины.

Экс-представитель секты "Новое поколение" Николай Кум пообщался с журналистами издания "РИА Новости", сообщив им, что сектантское движение собирает с участников культа деньги для передачи их украинской армии в военных целях. Также Кум заявил, что "Новое поколение" отправляет ВСУ самодельные бомбы на машинах скорой помощи, чему потворствует Международный комитет Красного креста.

Сам Николай Кум заявил, что обучался в спецшколе запрещённого в России нацбатальона "Азов", однако был исключён оттуда, когда проводившие учения солдаты ВСУ узнали, что Кум болен ВИЧ.