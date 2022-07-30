Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ

Брянский губернатор Александр Богомаз утверждает, что украинские военные обстреляли российскую деревню Ломаковка.

Утром 30 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли российскую приграничную деревню Ломаковка. Село располагается в Стародубском муниципальном округе Брянской области.

По словам Богомаза, обстрел ВСУ вёлся из артиллерии, в результате чего в Ломаковке получила повреждения линия электропередач и несколько частных домов. О пострадавших и погибших Александр Богомаз не сообщает.