Под Авдеевкой силы спецоперации захватили в плен двух генералов ВСУ

Ряд телеграм-каналов сообщает о стремительном штурме Авдеевки, форпоста ВСУ, с которого ведутся обстрелы Донецка.

«Войска РФ без потерь прорвались к тем самым позициям, с которых ВСУ обстреливает Донецк, Макеевку, Ясиноватую и окрестности этих городов», - сообщает ТК «Миротворец».

Источники сообщают о большом числе жертв среди украинских военных. Также сообщается, что силам СВО удалось захватить в плен двух украинских генералов.

Официального подтверждения информации со стороны Минобороны РФ пока не последовало.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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