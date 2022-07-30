Под Авдеевкой силы спецоперации захватили в плен двух генералов ВСУ

Ряд телеграм-каналов сообщает о стремительном штурме Авдеевки, форпоста ВСУ, с которого ведутся обстрелы Донецка.

«Войска РФ без потерь прорвались к тем самым позициям, с которых ВСУ обстреливает Донецк, Макеевку, Ясиноватую и окрестности этих городов», - сообщает ТК «Миротворец».

Источники сообщают о большом числе жертв среди украинских военных. Также сообщается, что силам СВО удалось захватить в плен двух украинских генералов.

Официального подтверждения информации со стороны Минобороны РФ пока не последовало.