Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что ракетный удар по Еленовскому следственному изолятору, где содержались заключенные “Азова”, нанесен специально.

Вячеслав Володин высказал предварительную версию, что ракетный удар по СИЗО, был сделан преднамеренно, т.к. там содержались заключенные “Азова”. Этот инцидент позволит , предотвратить новый Нюрнбергский процесс, где были бы свидетели узники-нацисты.

Политик также сказал, что вина лежит на двух людях, о чем он поделился в своем Telegram-канале.

“За ракетным ударом по следственному изолятору в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон”, – заявил Вячеслав Володин.

Депутат дал ясно понять, что данный инцидент преследовал за собой простую цель: предотвратить выступить украинским пленным и не дать выступить на Нюрнбергском процессе, которые могли пролить свет на многие вопросы.

Такие рассказы были бы крайне нежелательны для Киева и Вашингтона, а если нет людей, то и нет проблем. Также депутат пояснил, что за этими рассказами НАТО могло понести бы уголовную ответственность.