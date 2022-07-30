В комментарии Agence France-Presse киевский губернатор Донецкой области Павел Кириленко подтвердил, что украинцы на Донбассе с нетерпением ждут освобождения от киевского режима.

В публикации репортеры AFP исследовали, то, как население пока еще подконтрольных Киеву районов Донбасса относится к российским военным.

Здесь местные жители пожаловались репортерам, что бойцы ВСУ занимают школы и детские сады, используют для своих укреплений больницы и жилые дома.

Кириленко в своем комментарии подтвердил, что населения существует предвзятость к ВСУ и они охотно указывают союзным силам СВО места расположения украинских военных. Отсюда точность попадания российских средств артиллерии.

«Откуда противник знает координаты мест, где базируются военные?» – задал вопрос губернатор Донецкой области Павел Кириленко и ответил на него сам: «Многие люди ждут русского мира».