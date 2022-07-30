Минобороны России опубликовало список военнопленных раненых в СИЗО Еленовки
МО РФ публикует полный список украинских военнопленных получивших ранения в результате ракетной атаки ВСУ на СИЗО в Еленовке на Донбассе.
В полном списке украинских военнопленных, «раненых в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка Донецкой Народной Республики 29 июля 2022 года», содержатся данные на 73 человека.
В Списке указывается ФИО раненого и данные о дате его рождения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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