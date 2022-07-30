Минобороны России уточнило данные по погибшим в СИЗО Еленовки, в списке 50 человек

МО РФ отмечает, что удар по СИЗО в н.п. Еленовка был нанесен РСЗО «Хаймарс», на момент атаки в помещении изолятора находилось 193 военнопленных украинца.

«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», - отметили в заявлении МО РФ.

В госпиталь было доставлено 73 тяжелораненых украинских военнопленных, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве и Вашингтоне попытались свалить вину за удар по СИЗО в Еленовке и гибель военнопленных на силы СВО.