Минобороны России уточнило данные по погибшим в СИЗО Еленовки, в списке 50 человек
МО РФ отмечает, что удар по СИЗО в н.п. Еленовка был нанесен РСЗО «Хаймарс», на момент атаки в помещении изолятора находилось 193 военнопленных украинца.
«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», - отметили в заявлении МО РФ.
В госпиталь было доставлено 73 тяжелораненых украинских военнопленных, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве и Вашингтоне попытались свалить вину за удар по СИЗО в Еленовке и гибель военнопленных на силы СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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