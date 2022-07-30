Япония объяснила США, что не намерена выходить из проекта «Сахалин-2»

Японское правительство не намерено отказываться от участия в «Сахалин-2» и сохранит свою долю в нем даже после того, как Россия сделала его оператором собственное юрлицо.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2».

По его словам, среди обсуждаемых вашингтонскими чиновниками вопросов был проект "Сахалин-2", в котором две японские компании владеют крупными пакетами.

Хагиуда отметил, что в Токио знают о призывах Японии выйти из проекта. Однако, по его словам, выход будет означать передачу прав на участие в проекте третьему лицу, и в результате Россия получит огромную прибыль.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — цитирует министра портал NHK World Japan.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ об особых мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он поручил «Сахалин Энерджи» сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» и передать имущество компании государству.