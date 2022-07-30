Минобороны РФ: «искандеры» ликвидировали более 30 бойцов нацбатальона «Кракен»

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации российскими военными не менее тридцати бойцов нацбатальона «Кракен» в городе Богодухов Харьковской области.

В субботу, 30 июля 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга российского оборонного ведомства заявил об успешной ликвидации солдатами ВС РФ свыше 30 боевиков украинского нацбатальона «Кракен» в Богодухове.

Конашенков уточнил, что российские военнослужащие нанесли высокоточный удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по пункту дислокации украинских националистов на территории богодуховского мясокомбината в Харьковской области.