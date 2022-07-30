Российские войска уничтожили элитный батальон ВСУ из бригады президента Украины

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 140 украинских солдат из бригады президента Украины.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о новостях специальной военной операции на территории Украины.

Так, стало известно о том, российские войска уничтожили эшелон, который перевозил элитное подразделение Вооруженных сил Украины.

Были убиты 140 украинских солдат из числа бригады президента, сообщили в Министерстве обороны России.

"ВС РФ разгромили воинский эшелон в ДНР, перевозивший элитный батальон бригады президента Украины, уничтожены более 140 националистов" — сообщили в Минобороны.