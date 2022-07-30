В Германии воры-велокрады предпочитают велосипеды по 3 тысячи евро
В немецком Бертсдорф-Хёрнице украли семь высококачественных гоночных велосипедов из гостевого дома в (район Гёрлица).
Полиция оценила ущерб в субботу в 21 тысячу евро. Кроме того, кража со взломом нанесла материальный ущерб на сумму около 1500 евро.
Велосипеды хранились в кладовке в гостевом доме на краю гор Циттау.
Опубликовано: Тарас Медведев
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