ВСУ обстреляли российский посёлок Тёткино в Курской области

Дачники рассказали, как защитить сад от болезней и вредителей в осенний период

Чтобы в следующем году снова получить желаемый хороший урожай, нужно чтобы все садовые культуры удачно перенесли зимовку. В частности важно защитить почву и посадки от болезней и вредителей.

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