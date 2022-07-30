ВСУ обстреляли российский посёлок Тёткино в Курской области
Глава Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что украинская сторона открыла огонь по посёлку Тёткино Глушковского района.
В субботу, 30 июля 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что украинские военнослужащие обстреляли посёлок городского типа Тёткино.
Старовойт отмечает, что в результате обстрела ВСУ посёлка Глушковского района Курской области жертв среди мирного населения нет, на месте происшествия работают компетентные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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