ООН планирует провести расследование удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Представитель главы ООН Фархан Хак сообщил о готовности организации расследовать обстоятельства ракетного удара ВСУ по СИЗО в Еленовке ДНР.
В субботу, 30 июля 2022 года, официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак в пресс-релизе заявил о желании провести расследование произошедшего в Еленовке ДНР, где в результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS погибли 50 пленных украинских солдат.
Хак подчеркнул, что Организация Объединённых Наций направит группу независимых экспертов для разбирательства в случившемся в СИЗО лишь с разрешения правительства России и киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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