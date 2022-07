В Москве отменен концерт группы «Кровосток»

Музыканты написали об этом в Twitter-аккаунте и принесли всем извинения за причиненные неудобства.

Группа «Кровосток» отменила выступление в концертном зале «Известия Hall» в Москве, сообщает Рамблер.

"Всем привет! Концерт 31-го в "Известиях" из-за давления властей не состоится. Извиняемся перед всеми, кто хотел прийти, но также испытываем гордость: быть в списках - это круто", - написали музыканты в Twitter-аккаунте.

Ранее были отменены концерты в РФ на 2022 год группы Little Big. Гастрольный тур We Are Little Big планировался в России с 27 августа и по 10 декабря.

Член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьев за день до заявления музыкантов призвал запретить в России концерты группы Little Big.

Парламентарий предложил группе выступать на Западе, подчеркнув, что там их «уважают и ценят».