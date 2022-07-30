Пушков назвал полёт Пелоси на Тайвань спусковым курком войны между США и Китаем

Сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что визит Нэнси Пэлоси на Тайвань может привести к открытой конфронтации между США и Китаем.

26 июля глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в своём Telegram-канале высказал своё мнение о возможных последствиях визита спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Пушков заявил, что шансы на начала военного конфликта между США и Китаем такие же, как и шансы на отсутствие открытого противостояния между двумя странами, однако российский политик подчеркнул, что в современном мире иррациональность берёт верх над разумом при принятии политических решений.