Пушков назвал полёт Пелоси на Тайвань спусковым курком войны между США и Китаем
Сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что визит Нэнси Пэлоси на Тайвань может привести к открытой конфронтации между США и Китаем.
26 июля глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в своём Telegram-канале высказал своё мнение о возможных последствиях визита спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Пушков заявил, что шансы на начала военного конфликта между США и Китаем такие же, как и шансы на отсутствие открытого противостояния между двумя странами, однако российский политик подчеркнул, что в современном мире иррациональность берёт верх над разумом при принятии политических решений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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