Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обратился к Европейскому союзу с требованием запретить выдачу туристических виз гражданам России.

В субботу, 30 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич в своём пресс-релизе заявил, что считает необходимым прекращение выдачи Европейским союзом туристических виз для граждан Российской Федерации.

Примечательно, что официальные представители Европейской комиссии ранее заявляли о том, что не могут полностью приостановить выдачу виз для въезда россиян в Шенгенскую зону.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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