Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обратился к Европейскому союзу с требованием запретить выдачу туристических виз гражданам России.
В субботу, 30 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич в своём пресс-релизе заявил, что считает необходимым прекращение выдачи Европейским союзом туристических виз для граждан Российской Федерации.
Примечательно, что официальные представители Европейской комиссии ранее заявляли о том, что не могут полностью приостановить выдачу виз для въезда россиян в Шенгенскую зону.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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