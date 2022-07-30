Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз гражданам России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обратился к Европейскому союзу с требованием запретить выдачу туристических виз гражданам России.

В субботу, 30 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич в своём пресс-релизе заявил, что считает необходимым прекращение выдачи Европейским союзом туристических виз для граждан Российской Федерации.

Примечательно, что официальные представители Европейской комиссии ранее заявляли о том, что не могут полностью приостановить выдачу виз для въезда россиян в Шенгенскую зону.