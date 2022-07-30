NI: Евросоюз подсчитал на собрании как влияют санкции на Россию

Европейский союз принял шесть пакетов санкций против России с момента вторжения на Украину в конце февраля и теперь подводит итоги по результатам своей работы.

Экономический обмен между Россией и Европейским союзом почти полностью прекратился, за исключением газа и нефти, которые продолжают поступать по трубопроводам в ЕС, а также продовольствия, сельскохозяйственных культур и некоторых удобрений, на которые не распространяются санкции.

По данным Совета Европейского союза, который представляет 27 государств—членов, санкции в настоящее время распространяются на 1212 физических лиц, включая президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, нескольких высокопоставленных олигархов и 108 юридических лиц.

Половина резервов Центрального банка России была заморожена, а российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT. Экспорт технологий ЕС, авиационной техники, электроники и предметов роскоши запрещен. Более 1000 западных компаний ушли из России.

США, Канада, Япония, Швейцария и Великобритания также ввели санкции в отношении России.

В своем живом отслеживании санкций немецкая некоммерческая новостная служба расследований Correctiv обнаружила, что по состоянию на 30 июля с февраля была введена 6891 мера. Никогда еще не было так много санкций против одной страны.

Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, помогут ли экономические санкции в конечном итоге изменить политическую волю авторитарного режима в Москве.

Александр Либман, профессор российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина, настроен скептически. Владимир Путин не впечатлен ущербом, нанесенным российской экономике.