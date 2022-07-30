ВСУ сбросили на центр Донцка запрещённые мины ПФМ-1 «Лепесток»

Украинские солдаты забросали центральные районы Донецка противопехотными фугасными минами «Лепесток», нарушив Оттавскую конвенцию.

В субботу, 30 июля 2022 года, ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщили об использовании украинскими боевиками при вечерней атаке Донецка запрещённых Оттавской конвенцией ПФМ-1 «Лепесток».

Журналисты сообщают, что несколько районов в центре Донецка усыпаны противопехотными фугасными «Лепестками», в связи с чем движение на дорогах города перекрыто. Сотрудники МЧС и сапёры оперативно проводят разминирование центра Донецка.