Пушков: посол Норвегии в Мурманске доказала рост русофобии на Западе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение норвежского посла в Мурманске, которая публично заявила, что ненавидит русских.

В воскресенье сенатор Совета федерации России Алексей Пушков опубликовал новый пост в Telegram-канале, где сообщил, что консул Норвегии Элисабет Эллингсен, которая заявила, что ненавидит всех русских, транслирует мнение своих европейских коллег, что свидетельствует о росте русофобии на Западе.

Также Алексей Пушков уверен, что Эллингсен следует немедленно выслать из России, предупредив МИД Норвегии, что такая участь ждёт каждого русофоба.