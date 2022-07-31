Пушков: посол Норвегии в Мурманске доказала рост русофобии на Западе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение норвежского посла в Мурманске, которая публично заявила, что ненавидит русских.
В воскресенье сенатор Совета федерации России Алексей Пушков опубликовал новый пост в Telegram-канале, где сообщил, что консул Норвегии Элисабет Эллингсен, которая заявила, что ненавидит всех русских, транслирует мнение своих европейских коллег, что свидетельствует о росте русофобии на Западе.
Также Алексей Пушков уверен, что Эллингсен следует немедленно выслать из России, предупредив МИД Норвегии, что такая участь ждёт каждого русофоба.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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