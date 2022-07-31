Пушков допустил начало войны между Китаем и США из-за визита Пелоси в Тайвань
31 июля Алексей Пушков заявил, что поездка американского спикера Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать войну между США и Китаем.
Воскресным утром сенатор Совфеда России Алексей Пушков сообщил, что не считает, что Соединённые Штаты и Китай хотят воевать между собой, однако политик уверен, что к американо-китайской войне может привести поездка спикера палаты председателей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Сам Пушков уверен, что Пелоси не отдаёт себе отчёта в том, что её внешнеполитическое поведение является спусковым крючком для войны между Соединёнными Штатами и Китаем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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