ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе с помощью беспилотника
Утром воскресенья украинские войска совершили нападение на штаб Черноморского флота в российском городе Севастополь.
Рано утром 31 июля вооружённые силы Украины совершили нападение на штаб Черноморского флота армии России в Севастополе, сбросив на ведомство бомбу с беспилотника. По данным местного губернатора, украинский беспилотник смог ранить пятерых человек, находившихся российском военном объекте.
Примечательно, что именно сегодня Россия отмечает день ВМС, с чем министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил все подразделения российского флота. Тем не менее, после нападения ВСУ в Севастополе празднование отменено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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