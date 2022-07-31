ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе с помощью беспилотника

Утром воскресенья украинские войска совершили нападение на штаб Черноморского флота в российском городе Севастополь.

Рано утром 31 июля вооружённые силы Украины совершили нападение на штаб Черноморского флота армии России в Севастополе, сбросив на ведомство бомбу с беспилотника. По данным местного губернатора, украинский беспилотник смог ранить пятерых человек, находившихся российском военном объекте.

Примечательно, что именно сегодня Россия отмечает день ВМС, с чем министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил все подразделения российского флота. Тем не менее, после нападения ВСУ в Севастополе празднование отменено.