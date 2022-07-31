Празднование дня ВМФ России отменено из-за нападения ВСУ на Севастополь

В Севастополе отменили мероприятия ко дню военно-морского флота России, поскольку украинские войска атаковали штаб Черноморского флота в городе.

Сегодня в России традиционно отмечается день военно-морского флота, однако празднования в Севастополе не состоится из-за чрезвычайной ситуации, вызванной нападением ВСУ на штаб Черноморского флота. Известно, что 31 июля беспилотный летательный аппарат украинских военных проник в воздушное пространство Севастополя и совершил атаку на штаб ЧМ России.

По сообщению севастопольского губернатора Михаила Развожаева, к текущему моменту известно, что дрон вооружённых сил Украины нанёс ранения пятерым людям, находившихся в штабе Черноморского флота в момент нападения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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