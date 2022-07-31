Беспилотник ВСУ ранил 5 человек в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе
Беспилотный дрон совершил нападение на штаб российского Черноморского флота в день празднования ВМС России.
В официальном Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева появилась информация о том, что украинские войска намеренно сорвали празднование дня военно-морского флота России в городе, атаковав местный штаб Черноморского флота с применением летательного беспилотника.
Развожаев сообщает, что дрон украинских военных нанёс увечья пяти сотрудникам штаба, однако среди пострадавших нет погибших. На месте событий уже работают агенты ФСБ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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