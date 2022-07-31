Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, есть раненые

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об ударе беспилотного летающего аппарата по штабу Краснознаменного Черноморского флота ВМФ России.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник", - написал он.

Губернатор также заявил о пяти раненых сотрудников Штаба флота и отметил, что погибших нет.

"Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он.

Развожаев также попросил "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".

"Всю информацию буду далее сообщать", - добавил губернатор.

В связи с происшествием, из соображений безопасности в Севастополе отменены все мероприятия в честь дня Военно-морского флота России, намеченные на воскресенье, 31 июля.