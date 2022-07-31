Беспилотник ВСУ ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, есть раненые
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об ударе беспилотного летающего аппарата по штабу Краснознаменного Черноморского флота ВМФ России.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник", - написал он.
Губернатор также заявил о пяти раненых сотрудников Штаба флота и отметил, что погибших нет.
"Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он.
Развожаев также попросил "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома".
"Всю информацию буду далее сообщать", - добавил губернатор.
В связи с происшествием, из соображений безопасности в Севастополе отменены все мероприятия в честь дня Военно-морского флота России, намеченные на воскресенье, 31 июля.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
Первая ступень китайской ракеты-носителя распалась у побережья Филиппин
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине
Польский депутат Фотыга предлагает наказать немецкую компанию Siemens
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине