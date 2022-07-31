Ударный БПЛА атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, есть раненые
В Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ по соображениям безопасности.
«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет», - сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
"В штабе Черноморского Флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник, рассказали в пресс-службе флота. Пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь", - сообщили в главке Черноморского флота..
По словам градоначальника, на месте происшествия работают специалисты ФСБ России.
Праздничные мероприятия в городе военно-морской славы России перенесут на более поздний срок, сообщают власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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