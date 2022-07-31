Минобороны РФ сообщило об ликвидации эшелона с батальоном элитной бригады Зеленского

Минобороны РФ написали в своем Telegram-канале об устранении эшелона с элитным батальоном 1-ой отдельной бригады президента Владимира Зеленского.

Спецоперация на Украине все еще продолжает набирать обороты. Ежедневно противник лишается большого количества военных припасов, людей и техники.

«Высокоточным оружием был разрушен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики. Этот эшелон транспортировал элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», – было указано Минобороной РФ.

В Министерстве также проинформировали, в связи с высокоточным ударом было ликвидировано 140 украинских военнослужащих, и примерно 250 военных были ранены. Вся военная техника полностью уничтожена без права на ремонт.

За предыдущие сутки российские войска устранили пункт временной дислокации дивизиона РСЗО 110-й механизированной бригады. ВСУ в Яснобродовке (ДНР). По результатам налета было устранено около 30 человек ВС Украины, склад с реактивными снарядами к «Градам».