В Германии неонацисты забросали оппонентов шишками и камнями

Группа подростков подверглась нападению неонацистов в городском парке Эрфурта, по словам полиции, один из нападавших также продемонстрировал гитлеровское приветствие.

Неожиданно и без причины примерно десять молодых людей были забросаны гравием и сосновыми шишками. Легкие травмы получили 15-летний и 19-летний юноши.

Затем 16-летний подросток потребовал от них выкрикивать «национал-социалистические лозунги», чего они не сделали.

Когда нападавшие поняли, что на инцидент отреагирует полиция, они попытались скрыться.

Полицейские задержали восемь предполагаемых преступников в возрасте от 15 до 20 лет. Все они ответят за нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и использование лозунгов неконституционных организаций. Семь несовершеннолетних подозреваемых были переданы их законным опекунам.