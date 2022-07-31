В Германии неонацисты забросали оппонентов шишками и камнями
Группа подростков подверглась нападению неонацистов в городском парке Эрфурта, по словам полиции, один из нападавших также продемонстрировал гитлеровское приветствие.
Неожиданно и без причины примерно десять молодых людей были забросаны гравием и сосновыми шишками. Легкие травмы получили 15-летний и 19-летний юноши.
Затем 16-летний подросток потребовал от них выкрикивать «национал-социалистические лозунги», чего они не сделали.
Когда нападавшие поняли, что на инцидент отреагирует полиция, они попытались скрыться.
Полицейские задержали восемь предполагаемых преступников в возрасте от 15 до 20 лет. Все они ответят за нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и использование лозунгов неконституционных организаций. Семь несовершеннолетних подозреваемых были переданы их законным опекунам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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