Зеленский объявил о принудительной эвакуации жителей Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в субботнем видеообращении призвал мирных жителей Донецкой области покинуть регион, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вице-президент страны Ирина Верещук заявила, что "зимний сезон будет крайне тяжелым", поскольку газопровод навсегда поврежден. Она добавила, что решение принято и эвакуация будет обязательной, а не добровольной.

"На Донбассе сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, многие отказываются уезжать. Но это действительно нужно сделать, это решение все равно придется принять, поверьте мне. Чем больше людей покинет Донецкую область, тем меньше погибнет", - заявил Зеленский в обращении.

Президент Украины подтвердил ранее высказанные вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции Ириной Верещук, которая объявила о принудительной эвакуации неоккупированных Россией районов Донецкой области до начала отопительного сезона.

"Уже есть решение правительства о принудительной эвакуации. Все будет организовано, полная поддержка, полная помощь, как материально-техническая, так и финансовая - достаточно решения людей, которые его еще не приняли", — сказал Зеленский.

Верещук, в свою очередь, подчеркнула, что в этом районе осталось 200-220 тысяч мирных жителей, в том числе 52 тысячи дети, которым нельзя подвергать смертельную опасность из-за отсутствия отопления и электричества зимой.

Она пояснила, что правительство пока избегает введения обязательной эвакуации, поскольку для жителей востока страны уход из дома является особенно большой травмой. По словам Верещук, жители восточных областей "в отличие от жителей Западной Украины не привыкли к поездкам и путешествиям, ведут более оседлый образ жизни".