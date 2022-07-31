Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех украинских складов с оружием

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех складов с боеприпасами в Харьковской и Николаевской областях.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 31 июля на брифинге заявил об уничтожении четырех складов боеприпасов.

Данные склады находились в Николаевском и Харьковском регионах. За последние сутки было поражено 13 пунктов управления, а также техника и пехота ВСУ в 227 районах.

Было сбито как минимум пять украинских беспилотных дронов. В рамках контрбатарейной борьбы Вооруженным силам России удалось поразить американскую гаубицу М777 в районе Новопавловки.

Кроме того была уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган». По словам Конашенкова, ВКС смогли нанести удар по месту размещения формирования «Кракен» в Харьковском учебном заведении.

Представитель Минобороны утверждает, что при этом погибло 350 националистов.