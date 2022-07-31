Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех украинских складов с оружием
Минобороны России сообщило об уничтожении четырех складов с боеприпасами в Харьковской и Николаевской областях.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 31 июля на брифинге заявил об уничтожении четырех складов боеприпасов.
Данные склады находились в Николаевском и Харьковском регионах. За последние сутки было поражено 13 пунктов управления, а также техника и пехота ВСУ в 227 районах.
Было сбито как минимум пять украинских беспилотных дронов. В рамках контрбатарейной борьбы Вооруженным силам России удалось поразить американскую гаубицу М777 в районе Новопавловки.
Кроме того была уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган». По словам Конашенкова, ВКС смогли нанести удар по месту размещения формирования «Кракен» в Харьковском учебном заведении.
Представитель Минобороны утверждает, что при этом погибло 350 националистов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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