Вучич предостерёг косовоалбанские власти от начала гонения на сербов
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к миру и предостерёг от начала гонения на сербов.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава сербского правительства Александр Вучич обратился с предупреждением к косовоалбанской власти, касательно возможных угроз в отношении граждан Республики Сербии.
Вучич утверждает, что надеется на поддержание мира с косовоалбанской властью, однако предупредил, что в случае проявления враждебности в отношении сербов в косово Сербия одержит победу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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