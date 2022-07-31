Вучич предостерёг косовоалбанские власти от начала гонения на сербов

Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к миру и предостерёг от начала гонения на сербов.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава сербского правительства Александр Вучич обратился с предупреждением к косовоалбанской власти, касательно возможных угроз в отношении граждан Республики Сербии.

Вучич утверждает, что надеется на поддержание мира с косовоалбанской властью, однако предупредил, что в случае проявления враждебности в отношении сербов в косово Сербия одержит победу.