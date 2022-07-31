В какое время лета грамотнее всего подкармливать озимый чеснок, чтобы выросли крупные головки

Время подкормки озимого чеснока играет принципиально важную роль в процессе становления урожайности посадки этой культуры.

Озимый чеснок нуждается в дополнительной стимуляции роста в виде подкормок в весенний и летний период. Многие огородники склонны пренебрегать этим, внося все удобрения при посадке осенью, и при этом забывая, что некоторые вещества в силу сезонных трансформаций в почве попросту окажутся недоступными для посадок чеснока.

Азот вымоется из почвы вместе с талой водой ранней весной, а, ведь, именно он является принципиально важным микроэлементом, который влияет на рост и качество урожая. А карбамид и мочевину и вовсе вносить осенью нет никакого резона.

Все вышеперечисленные вещества, а также фосфор и калий чеснок, чтобы получился качественный урожай, должен получить непосредственно в вегетационный период. Так азотосодержащее удобрение рекомендуется вносить весной, когда на поверхности земли появятся первые три-четыре молоденьких листика. Допустима азотная подкормка до появления шестого-девятого листка, но не позднее.

Если говорить о потребности минерализации озимого чеснока в процентах, то для роста и развития ему понадобится десять процентов калия, чуть больше семи фосфора и тридцать три азота. Его вносят периодами трижды в апреле, мае и июне.

Мочевиной лучше удобрять чеснок весной, чтобы избежать деформации головок, а вот аммиачная селитра хорошо усваивается культурой сразу.

Этап появления десятого листка свидетельствует о том, что у чеснока начала формироваться урожайная головка. В этот период он особенно нуждается в калии и фосфоре. При повышенной закисленности почвы можно применять древесную золу. Если же почва щелочная, то ближе к началу июля рекомендована калийно-фосфорная подкормка, монофосфат и суперфосфат калия. А вот нужды в азоте в это время уже нет, поскольку надземная часть растения уже сформирована.

Последняя фосфорно-калийная подкормка озимого чеснока осуществляется не позднее чем за один месяц до начала сбора урожая, поскольку, если опоздать, то культура просто не успеет усвоить все необходимые питательные вещества.

Последнюю подкормку древесной золой полезнее всего производить по следующему рецепту, и вносить в самом начале июля. Для приготовления раствора нужно будет взять двести граммов древесной золы, развести ее в десяти литрах воды и настоять в течение двух-трех дней. Одного ведра такого удобрения будет достаточно для подкормки чеснока на площади от полутора до двух квадратных метров посевов.