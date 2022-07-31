Как узнать по внешнему виду, каких веществ не хватает растущим на грядке томатам
Определить, в каких веществах нуждаются ваши томатные посадки в зависимости от их внешнего вида можно достаточно легко, и исправить ситуацию, чтобы получить качественный урожай.
Томаты относятся к пасленовым культурам, которые бывают весьма привередливы к условиям их выращивания. Поэтому проблемы с заболеваемостью и низким плодоношением помидоров на грядках знакомы не только начинающим, но и опытным огородникам.
Чаще всего первым, и наиболее очевидным симптомом того, что не все в порядке, является состояние листвы. Она может терять упругость, насыщенность характерного зеленого цвета, и на ней даже могут появляться пятна, по которым сразу можно заподозрить наличие заболевания.
Однако, это далеко не всегда так. Все вышеперечисленных симптомы могут иметь место при недостатке питательных веществ. А вот, чтобы понять, чего именно недостает растущим томатам, вам следует дочитать нашу статью до конца.
В случае, если помидорам не хватает азота, листки на кустиках будет расти медленно, сама пластинка окажется тонкой и маленькой, а прожилки приобретут слегка красноватый оттенок. Более возрастная листва бледнеет, и, если не устранить проблему своевременно, начнет желтеть и даже белеть.
Малое количество боковых веточек также свидетельствует о дефиците азота. Такой кустик едва ли порадует вас урожаем. Но решение существует, и вполне действенное. При дефиците азота помидоры необходимо подкормить карбамидом, нитратом аммония, нитратом калия или аммиачной селитрой. Первые результаты подкормки станут очевидными спустя две-три недели.
При дефиците фосфора страдают кончики листиков. Они высыхают или покрываются бурыми пятнами. Если проблему не устранить, листик полностью буреет, и на нем появляются красно-лиловые жилки. Хорошо в этом случае помогают монофосфаты аммония и калия, а также суперфосфат.
Нехватка калия характеризуется эффектом ожога по краям листвы с последующим ее пожелтением, и опаданием недозревших плодов. Очень важно обнаружить калийный дефицит на раннем этапе и устранить его с помощью древесной золы и компоста. Если же пропустить этот момент, то, скорее всего, спасти растение не удастся.
Когда томатным посадкам не хватает кальция, некрозу подвержено само основание листа, и быстрому увяданию всего куста. Если на нем уже сформировались завязи, то на них появляется гниль темно-коричневого цвета, а нижние листья быстро желтеют, при этом верхние могут сохранять внешне здоровый вид.
Помогает справиться с этим недугом опрыскивание раствором кальциевой селитры из расчета двадцать граммов на десять литров воды. Несколько реже томаты могут страдать от дефицита меди, магния, серы и молибдена. Тогда лучшим решением будет внести комплексное удобрение.
Опубликовано: Elsa
-
-
-
Умер бывший президент Филиппин Рамос, который участвовал в войне в Корее и помог свергнуть диктатора
Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос, который участвовал в войнах в Корее и Вьетнаме, сыграл ключевую роль в продемократическом восстании 1986 года, в результате которого был свергнут диктатор умер в 94 года.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Празднование дня ВМФ России отменено из-за нападения ВСУ на Севастополь
Путин обещает, что у России скоро появятся уникальные гиперзвуковые ракеты
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Что нужно предпринимать, чтобы уберечь посадки крыжовника от заболеваний
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине