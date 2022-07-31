Как узнать по внешнему виду, каких веществ не хватает растущим на грядке томатам

Определить, в каких веществах нуждаются ваши томатные посадки в зависимости от их внешнего вида можно достаточно легко, и исправить ситуацию, чтобы получить качественный урожай.

Томаты относятся к пасленовым культурам, которые бывают весьма привередливы к условиям их выращивания. Поэтому проблемы с заболеваемостью и низким плодоношением помидоров на грядках знакомы не только начинающим, но и опытным огородникам.

Чаще всего первым, и наиболее очевидным симптомом того, что не все в порядке, является состояние листвы. Она может терять упругость, насыщенность характерного зеленого цвета, и на ней даже могут появляться пятна, по которым сразу можно заподозрить наличие заболевания.

Однако, это далеко не всегда так. Все вышеперечисленных симптомы могут иметь место при недостатке питательных веществ. А вот, чтобы понять, чего именно недостает растущим томатам, вам следует дочитать нашу статью до конца.

В случае, если помидорам не хватает азота, листки на кустиках будет расти медленно, сама пластинка окажется тонкой и маленькой, а прожилки приобретут слегка красноватый оттенок. Более возрастная листва бледнеет, и, если не устранить проблему своевременно, начнет желтеть и даже белеть.

Малое количество боковых веточек также свидетельствует о дефиците азота. Такой кустик едва ли порадует вас урожаем. Но решение существует, и вполне действенное. При дефиците азота помидоры необходимо подкормить карбамидом, нитратом аммония, нитратом калия или аммиачной селитрой. Первые результаты подкормки станут очевидными спустя две-три недели.

При дефиците фосфора страдают кончики листиков. Они высыхают или покрываются бурыми пятнами. Если проблему не устранить, листик полностью буреет, и на нем появляются красно-лиловые жилки. Хорошо в этом случае помогают монофосфаты аммония и калия, а также суперфосфат.

Нехватка калия характеризуется эффектом ожога по краям листвы с последующим ее пожелтением, и опаданием недозревших плодов. Очень важно обнаружить калийный дефицит на раннем этапе и устранить его с помощью древесной золы и компоста. Если же пропустить этот момент, то, скорее всего, спасти растение не удастся.

Когда томатным посадкам не хватает кальция, некрозу подвержено само основание листа, и быстрому увяданию всего куста. Если на нем уже сформировались завязи, то на них появляется гниль темно-коричневого цвета, а нижние листья быстро желтеют, при этом верхние могут сохранять внешне здоровый вид.

Помогает справиться с этим недугом опрыскивание раствором кальциевой селитры из расчета двадцать граммов на десять литров воды. Несколько реже томаты могут страдать от дефицита меди, магния, серы и молибдена. Тогда лучшим решением будет внести комплексное удобрение.