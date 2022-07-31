Если кабачки стали гнить прямо на грядке, как можно устранить проблему

Если на растущих кабачках появились признаки гниения, это вовсе не означает, что плоды невозможно спасти: способы существуют и весьма действенные.

В целом кабачки считаются одними из самых неприхотливых огородных растений, которые плодоносят даже, если не уделять им особого внимания. Но говорить о том, что они не подвержены заболеваниям, было бы неверным. Существуют проблемы со здоровьем этой культуры, которые могут вызвать ее остановку в росте и появление гнилостных процессов.

Высаживая кабачки на грядке, следует помнить, что они любят свет и тепло. Им не подходят затененные участки. Сеять кабачки нужно на грядках, куда беспрепятственно может поступать солнечный свет, тогда вероятность гниения будет минимальной. Также нельзя сажать кабачки на том же участке, где они произрастали в предыдущем сезоне.

Но недостаток света отнюдь не единственная причина, почему кабачки могут болеть, гнить и не расти. Это может быть и избыток влаги, например, когда часто идут дожди, или же грядки слишком часто поливаются. В этих условиях листва сильно разрастается, а вот лежащие на земле плоды могут начать гнить.

Кабачкам также требуется достаточное пространство. При загущенных посадках высока вероятность развития грибковых инфекций. Вызвать болезненное состояние растущих кабачков может и недостаточное опыление цветков, излишнее количество органики в грунте, а также мучнистая роса и вершинная гниль. В последнем случае гниение начинается с верхней части плода, и свидетельствует о нехватке кальция.

При этом белый налет это не всегда показатель, что растение заражено мучнистой росой. Для некоторых сортов кабачков характерен именно такой, слегка белесоватый оттенок листвы.

Исправить ситуацию при начавшемся загнивании плодов кабачков достаточно сложно, поэтому проще всего предотвратить возникновение этой проблемы профилактическими мерами, которые сводятся к следующим.

Во-первых, нужно следить за количеством и объемом воды при поливе, и при необходимости уменьшить его частоту. В процессе полива кабачки нужно поливать между рядками вокруг кустиков, избегая попадания воды на листочки, плоды и цветки.

Использовать мульчирование в борьбе с гнилью, еще один эффективный прием. Хорошо зарекомендовала себя в этом вопросе солома, которую следует положить вокруг каждого кустика. Для тепличных кабачков важно регулировать температурный режим, и не допускать перегрева.

Также важно своевременно обрабатывать кабачки биофунгицидами, и удобрять борной кислотой, кальциевой селитрой, суперфосфатами. А вот с азотосодержащей органикой нужно быть аккуратнее, поскольку она может усилить гнилостные процессы.

При слабом опылении стоит высадить рядом с кабачками растения-медоносы, такие как, например, клевер и чабрец.