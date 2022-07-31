Растения, которые спасают культурные посадки от улиток на грядках

Избавиться от вредоносных слизняков и улиток на участке помогут не только специализированные средства, но и другие растения.

Улитки и слизняки нередкие жители на приусадебных и дачных участках, от которых могут страдать урожайные посадки. Поэтому и средств для борьбы с ними известно не так уж и мало. Их можно уничтожать с помощью тока или же удобрений химического происхождения. Но в этом приеме есть один существенный недостаток. Избавив растение от слизней, можно навредить его здоровью, а, возможно, и собственному, поскольку некоторые химикаты охотно накапливаются в плодах.

Рисковать или нет, в этом вопросе не существует единого мнения. Некоторые огородники действительно прельщаются скоростью решения вопроса с моллюсками-вредителями, и делают выбор в пользу магазинных химических препаратов. Естественная тактика, возможно, займет больше времени, но при этом она характеризуется экологичностью, и гарантирует здоровье, и даже дополнительную пользу тем, кто решится ею воспользоваться.

Поэтому имеет смысл рассмотреть более естественный и безвредный способ решения этой деликатной проблемы. А именно: высадить на участке рядом с культурами растения, которые улитки и слизни не переносят, и спровоцировать их добровольный уход в другую, более подходящую для них среду обитания.

В частности, слизни, и улитки терпеть не могут запахи эфирных масел, которые выделяют растения, используемые людьми в качестве приправ. Среди них так любимые нами базилик, розмарин, лавровый лист, тимьян, петрушка и краснолистовой салат, а также пахучая и ароматная лаванда. Ароматические масла, выделяемые этими растениями, оказываются слишком горькими для брюхоногих моллюсков, и они быстро уползают из зоны их местонахождения.

Помощь могут оказать и растения, которые обладают токсичным действием на слизней и улиток. К ним относятся лютики, ландыши и их родственники, табак, молочай, петуния и даже обычный картофель. Ядовиты для моллюсков и некоторые целебные для людей растения вроде календулы, зверобоя и эхинацеи, а также фиалки и бегонии, которые люди склонны выращивать в качестве декоративных посадок.

Таким образом, у огородников, которые выбирают бороться с присутствием брюхоногих вредителей на участке естественными методами ,есть достаточно широкий спектр выбора, что посадить в непосредственной близости от своих культурных посадок. Кто-то предпочтет украсить участок яркими и ароматными цветами, более практичные хозяева могут выращивать наряду с культурами целебные травы и приправы, тем более, что многие из них достаточно неприхотливы, и не требуют особого внимания и ухода.