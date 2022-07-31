Что нужно предпринимать, чтобы уберечь посадки крыжовника от заболеваний

Любимая многими ягода крыжовник может и не вырасти, если куст в саду будет болеть, поэтому важно знать, как решать проблему, пока она не стала необратимой.

Зная, что крыжовниковые кустарники достаточно неприхотливые растения, многие садоводы высаживают их в отдаленном затененном участке, и не беспокоятся о его здоровье. Крыжовник действительно предпочитает тень, но вот заботиться о его плодоношении необходимо. В том числе и тем, чтобы защитить от возможных заболеваний, которые в первую очередь способны уничтожить весь урожай.

Американская мучнистая роса или сферотека является настоящим бичом в списке болезней, которым подвержен крыжовник. Инфекция страшна в первую очередь тем, что поражает весь кустарник целиком. И точечных мер недостаточно. Обезопасить себя можно, если отдать предпочтения сортам, которые не берет обычная мучнистая роса. Среди них: Надежный, Родник, Радужный, Маяк, Малахит, Снежана, Уральский розовый, Красный крупный, Любимец.

Первый признак сферотеки появление на листве и побегах белого налета, который потом распространяется на цветы и ягоды и будто покрывает растение войлоком темного оттенка. Благоприятной средой для развития заболевания является жара и высокая влажность.

В качестве профилактики кустарники нужно высаживать негусто, регулярно обрезать крону, удалять опавшие листья, и избегать избытка влаги при поливе. Остановить же развитие болезни может обработка фунгицидами не позднее, чем за две недели до уборки урожая или раствором из столовой ложки соды, пятидесяти граммов дегтярного мыла, которые нужно растворить в десяти литрах воды.

Антракноз еще одно грибковое заболевание, которое вызывает почернение листвы и изъязвления на черенках и плодоножках, и уничтожает урожай вплоть до восьмидесяти процентов. Для его профилактики нужно производить обрезку, и часто убирать опавшую листву, а также не создавать условий избыточной влажности. Лечится же артракноз фунгицидами на основе меди, которыми крыжовник опрыскивают в течение всего сезона.

Белая пятнистость это еще одно заболевание грибковой этиологии, из-за которого листья сначала покрываются серыми пятнами, а потом и вовсе несвоевременно еще до осени опадают. Профилактические меры от белой пятнистости аналогичные с теми, которые будут эффективны от мучнистой росы. А вот при лечении хорошо зарекомендовали себя фунгициды и мыльно-содовый раствор, если появились только первые признаки болезни. Также могут помочь укрепить здоровье растения подкормки, содержащие медь, бор, цинк и марганец.