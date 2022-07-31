Чулпан Хаматова уехала в США в надежде получить грин-карту

СМИ предполагают, что актриса в конечном итоге надеется получить работу в Голливуде и даже наняла агента.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники из Телеграм-каналов, Чулпан Хаматова якобы уехала из Латвии в США.

По их данным, актриса рассчитывает получить грин-карту и, вероятно, найти работу в Голливуде.

В частности, Telegram-канал «Небожена» пишет, что Чулпан даже наняла агента, который должен помочь ей найти работу в американской киноиндустрии, сообщает Рамблер.

Российская актриса Чулпан Хаматова несколько месяцев назад приняла решение о переезде в Латвию.

Рамблер напоминает, что предварительно артистка отказалась от госнаград, признаний соотечественников и привилегий. Она сумела устроиться в Рижский театр, но особых успехов там пока не добилась. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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