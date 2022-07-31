Захарова заявила, что США применяют в отношении РФ концепцию «от сдерживания до уничтожения»

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты придерживаются в отношении России доктрины «от сдерживания до уничтожения».

В воскресенье, 31 июля 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём интервью для телеканала «Россия-1» прокомментировала намерение правительства США внести России в список государств-спонсоров терроризма.

Захарова утверждает, что американские власти применяют в отношении Российской Федерации концепцию «от сдерживания до уничтожения» и подчёркивает, что представители Госдепа США даже не скрывают этот факт.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 