Захарова заявила, что США применяют в отношении РФ концепцию «от сдерживания до уничтожения»
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты придерживаются в отношении России доктрины «от сдерживания до уничтожения».
В воскресенье, 31 июля 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём интервью для телеканала «Россия-1» прокомментировала намерение правительства США внести России в список государств-спонсоров терроризма.
Захарова утверждает, что американские власти применяют в отношении Российской Федерации концепцию «от сдерживания до уничтожения» и подчёркивает, что представители Госдепа США даже не скрывают этот факт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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